Kızıltepe'de tırın çarptığı traktör ikiye bölündü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tırın çarptığı traktör ortadan ikiye bölündü. Traktör sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Mardin-Şanlıurfa karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kırsal Karakulak Mahallesi istikametinden karayoluna çıkan traktör ile Şanlıurfa istikametinden Kızıltepe istikametine doğru seyir halinde olan tır çarpıştı.

Savrulan traktör kazada ortadan ikiye bölündü. İsmi öğrenilemeyen traktörün sürücüsü yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada ikiye bölünen traktör yoldan kaldırılırken, kısmen trafiğe kapanan karayolu yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.