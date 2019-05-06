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Kızıltepe'de Trafik Haftası etkinliği

Mardin’in Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri 4-10 Mayıs Trafik Haftası etkinlikleri kapsamından tanıtıcı stant açtı.

Mardin'in Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri 4-10 Mayıs Trafik Haftası etkinlikleri kapsamından tanıtıcı stant açtı.


Trafik polisleri tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda açılan standa çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Stantta trafik cihazlarının tanıtımı yapılırken vatandaşlara ve öğrencilere temel trafik kuralları hakkında bilgiler verildi. 2019 yaya öncelikli trafik yılı nedeniyle hazırlanan broşürler vatandaşlara dağıtıldı.


Etkinlik sonunda çocuklara trafik müfettişi kimlik kartı verildi.

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