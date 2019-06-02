Kızıltepe'de vatandaşlar sahura kadar satranç oynuyor

Türkiye Satranç Federasyonu Mardin İl Temsilciliği ile Mardin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde Kızıltepe'de Hikmet usta sahur satranç turnuvası düzenlendi.

Kızıltepe'de teravih namazından sonra vatandaşlar birlikte vakit geçirsin diye Türkiye Satranç Federasyonu Mardin İl Temsilciliği ile Mardin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde Kızıltepe'de Hikmet usta sahur satranç turnuvası düzenlendi. Bir kafede düzenlenen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Turnuvada Türkiye satranç 1'incisi 7 yaşındaki Baver Yılmaz ve 7 yaşındaki Dünya 8'incisi Tuana Abak da hünerlerini sergiledi.

Turnuvaya köylerden büyük ilgi

Turnuvanın Kızıltepe'de farklı kesimleri bir araya getirdiğini anlatan Türkiye Satranç Federasyonu Mardin İl Temsilcisi avukat Nazan Kaya, Mardin'in satrancı çok sevdiğini söyledi. 10 binden fazla lisanslı sporcu ile kendilerinin büyük bir aile olduğunu ifade eden Kaya, “Yıl içinde onlarca turnuvada yüzlerce sporcu yarışıyor. 4 yaşından 80 yaşına kadar, imamlardan öğrencilere her yaş grubundan sporcu bugün sahura kadar satranç turnuvasında yarışıyor. 100'e yakın sporcu 2 gün boyunca yarışmaya devam edecek. Şehirde olduğu kadar köylerde de olağanüstü bir ilgi var. Yeni sloganımız sahura kadar satranç, kahvelerde oyun oynayan yetişkinleri açık alanlarda satranç oynamaya davet ediyoruz. Etkinliğimiz Türkiye'de kendi alanında ilk ve tek. Kızıltepe, iddialı oyuncularla, milli sporcularıyla satrancın merkezi olmaya aday. Ayrıca bizi yalnız bırakmayan Kızıltepe Kaymakamımız Mehmet Yüzer'e, Mardin Gençlik Spor İl Müdürü Hadi Çomaktekin'e, sivil toplum kuruluşu temsilcilerine, güzide basın mensuplarına, Kızıltepe'nin değerli esnafı Hikmet Ölçer'e, sporcu ve aileleri ile görev alan hakemlerimize teşekkür ederiz” dedi.

AK Parti Mardin eski İl Başkanı Mehmet Ali Dündar ise, “Satranç sporunun Mardin'imizde yayılması için yapılan güzel bir etkinlikti e bizde buna katılma şansı bulduk. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz. Anaokul öğrencilerinden tutun bürokrasinin farklı kesimlerine kadar birçok sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin iştirak ettiği bir etkinlik oldu. Özellikle gençlerimizin ve çocuklarımızın gelişimi adına bu tür etkinliklerin devamı ilimize bir katkı sunacaktır. İftar sonrası yapılan bu etkinliğe çocuklarımızın ve gençlerimizin zihin gelişimine katkı sunan böyle bir etkinlikte bulunmak beni de sevindirdi” diye konuştu.

Sahur vaktine kadar süren etkinlik yapılan çiğköfte, tatlı ve mırra ikramından sonra son buldu.