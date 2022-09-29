Kızıltepe'de “Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu” etkinliği

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak için “Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu” mottosuyla bir ilkokulu öğrencileriyle uygulamalı etkinlik düzenlendi.

İçişleri Bakanlığınca “Trafikte her yıl daha iyiye” mottosuyla önceki yıllarda düzenlenen “Öncelik hayatın, öncelik yayanın”, “Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz” ve “Yayalar kırmızı çizgimiz” kampanyalarının ardından bu yıl da farkındalık çalışmalarına “Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu” sloganıyla devam edildi.

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Cıdıroğlu'nun da katılımıyla İpekyoku İlkokulu öğrencileri ile uygulamalı bir şekilde “Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu” etkinliği düzenlendi. Kaymakam Cıdıroğlu, öğrencilerle birlikte sürücülere bilgilendirici broşürler dağıttı.

Öğrencilerle birlikte yaya geçişini kullanan Cıdıroğlu trafik kültürünü yayacaklarını söyledi.