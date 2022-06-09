Kızıltepe'de YKS öğrencilerine ulaşım desteği

Mardin'de Kızıltepe Belediyesi (YKS) Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na girecek olan gençlere ücretsiz ulaşım desteği sağlıyor.

Bir yıl boyunca hummalı bir şekilde çalışan gençlerin sınav noktalarına ulaşımlarında kolaylık sağlamak adına Kızıltepe Belediyesi, gençlere araç desteği sağlayacak. Kızıltepe'de ikamet edip ilçe dışında sınava girecek olan gençler gerekli yerlere başvuru yaptıkları takdirde ulaşım desteğinden faydalanabilecek. Ulaşım desteğinden faydalanmak isteyen 12. sınıf öğrencileri kendi okul müdürlüklerine, mezunlar ise Kızıltepe Belediyesi Gençlik Merkezine giderek nüfus cüzdanı ve sınav giriş belgeleriyle başvurularını yapabilirler. Sınav günü öğrenciler sabah saat 07'de ilçe otogarında kendilerini bekleyen araçlara binerek sınava noktalarına ulaştırılıp, sınav sonrası ilçe otogarına bırakılacak.

18-19 Haziran tarihlerinde yapılacak olan YKS'ye katılacak gençlere başarı temennisinde bulunan Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Çam “Zorlu bir süreçte hazırlandığınız bu sınavda başarılı olacağınıza yürekten inanıyor, hepinize başarılar diliyorum. Başarınız hepimizi mutlu edecektir ancak unutulmamalıdır ki sınav her şey değildir” dedi.