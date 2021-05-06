Kızıltepe'de yola akan atık su kötü kokuya sebep oluyor

Mardin'in Kızıltepe'de ilçesinde yola akan atık su hem görüntü kirliliğine hem de kötü kokuya sebebiyet veriyor. Mahalle sakinleri kötü koku sebebiyle pencerelerini açamadığını söyledi.

Kızıltepe Koçhisar Mahallesi Ersoylu Caddesi'nde yola akan atık su sebebiyle hem görüntü kirliliği hem de kötü kokuya sebep oluyor. Sıcakların artmasıyla birlikte kötü koku ciddi derecede hissedilmeye başladı. Mahalle sakinleri kokudan dolayı evlerinin pencerelerini açamadıklarını söyledi. Vatandaşlar, yetkililerin bir an önce çalışma başlatması gerektiğini belirtti.

Vatandaşlar Kızıltepe Belediye Başkanlığının bu soruna bir an evvel çözüm bulmasını istedi. Belediyenin çözüm bulmaması durumunda yazın bu kokudan mahalleden geçilmeyeceğini ifade eden vatandaşlar, şimdiden önlem alması için belediyeye çağrıda bulundu.