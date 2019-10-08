Kızıltepe'de yöresel organik ürün pazarı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Türkiye'nin farklı illerinden getirilen organik gıda ürünleri pazarı açıldı. Gıda ve hediyelik eşya gibi ürünlerin bulunduğu pazara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kızıltepe Yenikent Mahallesi'nde yöresel organik ürün organik pazarı açıldı. Pazarda, Afyon'un sucuğu, Gaziantep'in baharatı, Gemlik zeytini ve Hakkari'nin balı gibi birçok yöresel ürün bulunuyor. Türkiye'nin 7 farklı bölgesinden getirilen ürünler, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Bu sene pazarın 6'ncısını düzenlediklerini anlatan organizatör Nurettin Özcan, "Bu işin uzun bir süredir yapıyoruz. Mahallemizde bir ilk oldu. Daha önce bu mahallemizde organik pazar kurulmamıştı. Baya büyük bir ilgi ve alaka gördük. İnsanlar gelip bize teşekkür ediyor. Çünkü burası yeni bir yerleşim alanı olduğu için çarşısı da çok gelişmemiş. Afyon sucuğu, Gaziantep baharatı, Hakkari'nin balı gibi birçok yöresel organik ürünümüz bulunuyor. Çörek otu yağı, hediyelik eşya ve çocuklarımız için oyun parkı bile açtık. Buradaki ürünlerimizin hepsi organiktir. Organik olmayan ürünler bu pazara giremez. Organik olmayan ürün zaten her yerde var. Biz herkesin kendi yöresinin organik ürününü getirsin istiyoruz” dedi.

Pazarda bal satan Abdulhalim Koçhan ise, "Hakkari'nin organik balını satıyorum. Vatandaşlarımız için her şeyi hazırladık. Pazarımız güzel gidiyor. Türkiye'de bizim işimizi glikozlu bal satışı yapanlar bozuyor. Bal tüketenlerin bize olan güvenlerini azaltıyor. Devletin bunlara el atmasını istiyoruz. Biz vatandaşların arıcılardan bal almasını istiyoruz" diye konuştu.

Pazarın 20 Ekim'e kadar açık kalacağı kaydedildi.