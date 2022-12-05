Kızıltepe'de Zergan Deresi atık sulardan arındırılacak

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Kızıltepe ilçe merkezinde geçen Zergan Deresinde ıslah çalışmalarını sürdürüyor. Mardin-Kızıltepe Muhtelif Mahallelerinde Kanalizasyon Şebekesi Projesi dahilinde, Zergan Deresi hattı boyunca var olan yerleşim yerlerinin dereye akan atık sularının kanalizasyon hatlarına bağlanıyor.

Zergan Deresi boyunca yaklaşık 500 binanın atık sularının dereye akması engellenerek kanalizasyon hattına bağlama çalışmaları devam eden projenin gerçekleşmesi yaklaşık yüzde 90 seviyesine ulaştı. Hava koşullarının el vermesi halinde iki ay içerisinde çalışmaların tamamlanması hedefleniyor.

Proje bitirildiğinde Şahkulubey, Ersoylu, Mevlana ve Bahçelievler Mahallelerinde Zergan Deresi boyunca akan kanalizasyon suları yeni yapılacak kolektör hattına bağlanıp, atık su arıtma tesisine ulaştırılacak.

Böylece kötü koku ve görüntünün önüne geçilecek. Derede malzeme yığılmasının ve aşırı yağışlarda yaşanabilecek taşkınların da önüne geçilmesi sağlanacak.