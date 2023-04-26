Kızıltepe'de Zergan Deresi'nde ıslah çalışmaları tamamlandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Zergan Deresi'nde ıslah çalışmaları tamamlandı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Kızıltepe ilçe merkezinden geçen Zergan Deresinde ıslah çalışmalarını tamamladı. Mardin-Kızıltepe Muhtelif Mahallelerinde Kanalizasyon Şebekesi Projesi çerçevesinde, Zergan Deresi hattı boyunca yaklaşık 500 binanın atık sularının dereye akması engellenerek kanalizasyon hattına bağlandı.

Proje kapsamında Ersoylu, Kübik, Dunaysır, Mezopotamya ve Bahçelievler mahallerinde Zergan Deresi boyunca akan kanalizasyon suları 600'lük betonarme, 300'lük beton ve 150'lik beton boru olmak üzere toplamda 11 kilometre kanalizasyon şebekesi döşenerek kolektör hattına bağlanıp atık su arıtma tesisine ulaştırılıyor.

Tamamlanan çalışmaları yerinde inceleyen Vali Mahmut Demirtaş, yaptığı açıklamada, yıllardır yaşanan sorunu çözüme kavuşturduklarını belirtti.

Dereye akan atık sular yeni döşenen boru hattına bağlanarak dereye akışının engellendiğini dile getiren Vali Demirtaş, Kızıltepeli vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulundu.

Vali Demirtaş'a incelemelerinde Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Murat Süzen, MARSU Genel Müdürü Mehmet Songur ile diğer ilgililer eşlik etti.