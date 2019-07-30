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Kızıltepe'deki kavgada ölen adamın cenazesi Suriye'ye gönderildi

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde alacak verecek nedeniyle dün çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Azad Muhammed’in cenazesi, toprağa verilmek üzere Suriye´ye gönderildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde alacak verecek nedeniyle dün çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Azad Muhammed'in cenazesi, toprağa verilmek üzere Suriye´ye gönderildi.


Edinilen bilgilere göre, Çiftlibağ Mahallesi'ndeki bir tarlada sulama yapan Azad Muhammed ile Türkiye vatandaşı A.B. arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine A.B., Azad Muhammed'i farklı yerlerinden bıçaklamıştı. Kanlar içeresinde kalan Suriye uyruklu Azad Muhammed, olay yerinde hayatını kaybetmiş eşi Yüsra Abdo ve 2 çocuğu da aldıkları bıçak darbeleriyle yaralanarak Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.


Olayın ardından zanlı A.B., yakalanarak gözaltına alınırken, olayda hayatını kaybeden Azad Muhammed'in cenazesi hastanenin morgunda yapılan otopsi işlemlerini ardından yakınlarına teslim edildi. Azad Muhammed'in cenazesi, toprağa verilmek üzere Şenyurt Sınır Kapısından geçişi yapılarak memleketi Suriye'nin Kamışlı ilçesine bağlı Tiltemir beldesine götürüldü.


Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

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