Kızıltepeli kardeşler korona virüsü yenerek taburcu oldu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde araştırmacı yazar Molla Mahmut Kılınç ve ağabeyi Mehmet Kılınç, korona virüs tedavisi gördükleri hastaneden alkışlarla taburcu edildi. Kılınç ve ağabeyi 14 gün boyunca evlerinde karantinada kalacak.

Kızıltepe'de 6 gün önce rahatsızlanmaları üzerine özel bir hastaneye başvuran Mahmut Kılınç ve ağabeyi Mehmet Kılınç'ın yapılan korona virüs testleri pozitif çıkmıştı. Korona virüs tedavisi tamamlanan kardeşler bugün taburcu edildi. Bölgenin kanaat önderlerinden olan Kılınç, tedavisinin sona ermesiyle tedavi gördüğü hastaneden alkışlar eşliğinde ayrıldı. Kılınç, 14 gün boyunca evinde karantinada kalacak.

Mahmut Kılınç, hastane yönetimi başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, “Tüm sağlık personelimizi canı gönülden kutluyorum. Birçok hastanın iyileşmesine vesile oluyorsunuz. Benim inancımdaki, benim imam kimliğim de vardır, bugünkü mücadelede sağlık çalışanlarımız benim nazarımda Bedir ve Uhud sahabeleri gibidir. Sağ olun, var olun. Allah sizleri korusun, sizleri muhafaza etsin. Gerçekten Allah etmesin sizlere de bir şey olursa halimiz nice olur" dedi.

Kılınç kardeşler alkışlar eşliğinde taburcu edildi. Kardeşler 14 gün boyunca evlerinde karantinada kalacak.