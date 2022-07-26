Kızıltepeli öğrenciler Çanakkale'ye uğurlandı

Mardin'in Kızıltepe İlçe Belediye Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının ortaklaşa projesiyle gerçekleştirilen Çanakkale gezisine öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Kızıltepe'de lise ve üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler için kültür gezileri devam ediyor. Çanakkale gezisine katılacak öğrenciler için Kızıltepe Belediyesi bahçesinde uğurlama töreni düzenlendi. Törene; Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Çam da katıldı. Uğurlama töreninde konuşan Hüseyin Çam, gençlerin keyifli vakit geçirmelerini diledi. Çam, “Bugün yedinci kafilemizi Çanakkale gezisine gönderiyoruz. 250'nin üzerinde gencimizi çeşitli yerlere gönderdik. Bitlis Ahlat'a ve yine Çanakkale'ye gönderdik. İlerleyen dönemlerde ülkemizin farklı bölgelerine gezimiz, gezilerimiz devam edecek. Bu projelerimizi Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destek ve katkılarıyla gerçekleştiriyoruz. Özellikle sınava girip sınav stresini atan gençlerimizi medeniyet, kültür ve tarihle buluşturmak istedik. Gençlerimiz için özellikle Çanakkale'yi tercih ettik. Bu doğrultuda Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu olmak üzere bütün bakanlık teşkilatımıza çok teşekkür ediyorum. Her daim gençliğin yanında olan, gençliğin hizmetkarı başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'a gençlerimiz adına çok teşekkür ediyorum. Gençlerimiz hayırlısıyla gidip gelirler inşallah. Hoş vakit geçirecekleri ve hayatlarında unutmayacakları güzel bir gezi olması temennisiyle yolcularımızı uğurluyoruz. Her birine hayırlı yolculuklar diliyorum” dedi.