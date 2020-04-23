Kızıltepeliler belediyenin üstü açık otobüsünde moral buldu

Mardin Büyükşehir Belediye ekipleri korona virüs nedeniyle evde kalan vatandaşlar için üstü açık otobüste Kızıltepe'de 4 dilde konser verdi. Bazı vatandaşlar balkonlardan ve evlerinin önünde müziğe eşlik etti.

Mardin Büyükşehir Belediyesince, evde kalan vatandaşlara moral vermek amacıyla kent genelinde başlatılan, Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Süryanice olmak üzere 4 dilde şarkılar seslendirilen konserler sürüyor. Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi Meridin Müzik Topluluğu tarafından merkez Artuklu ilçesinde başlatılan 4 dildeki konser etkinliği 10 ilçede vatandaşların yoğun talebi üzerine devam ediyor. Bu kapsamda Kızıltepe'nin cadde ve sokakları üstü açık otobüsle geçen Meridin Müzik Topluluğunun Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Süryanice seslendirdiği şarkılara vatandaşlar evlerinin pencere ve balkonlarında müziğe eşlik etti.