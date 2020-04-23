İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kızıltepeliler belediyenin üstü açık otobüsünde moral buldu

Mardin Büyükşehir Belediye ekipleri korona virüs nedeniyle evde kalan vatandaşlar için üstü açık otobüste Kızıltepe’de 4 dilde konser verdi.

Mardin Büyükşehir Belediye ekipleri korona virüs nedeniyle evde kalan vatandaşlar için üstü açık otobüste Kızıltepe'de 4 dilde konser verdi. Bazı vatandaşlar balkonlardan ve evlerinin önünde müziğe eşlik etti.


Mardin Büyükşehir Belediyesince, evde kalan vatandaşlara moral vermek amacıyla kent genelinde başlatılan, Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Süryanice olmak üzere 4 dilde şarkılar seslendirilen konserler sürüyor. Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi Meridin Müzik Topluluğu tarafından merkez Artuklu ilçesinde başlatılan 4 dildeki konser etkinliği 10 ilçede vatandaşların yoğun talebi üzerine devam ediyor. Bu kapsamda Kızıltepe'nin cadde ve sokakları üstü açık otobüsle geçen Meridin Müzik Topluluğunun Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Süryanice seslendirdiği şarkılara vatandaşlar evlerinin pencere ve balkonlarında müziğe eşlik etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.