Kızıltepe'nin saklı cenneti Ğurs Vadisi incirleri çarşı pazarda

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulunan Ğurs Vadisi, şelale, piknik alanları ve doğal güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakırken vadide yetişen incir ağaçları ağustos sıcaklarıyla birlikte meyve vermeye başladı.

Kızıltepe'ye 7 kilometre uzaklıktaki vadi, şelalesi ve yeşil alanlarıyla doğa tutkunların gözdesi haline geldi. Bağrını organik meyvelere de açan Kızıltepe'nin saklı cenneti olarak bilinen Ğurs Vadisinde doğal bir ortamda yetiştirilen incir ağaçları, ağustos ayının sıcaklarıyla beraber meyve vermeye başladı. Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi olan incir, satıcıların yüzünü güldürürken hem bahçede hem de çarşı merkezindeki tezgahlarda adeta yok satıyor. Etrafı dağlarla kaplı 16 mahalleden oluşan yeşil Ğurs Vadisinde yetişen incir tamamıyla organik olduğu için en çok tüketilen meyvelerin başında geliyor. Kızıltepe'de çarşıda tezgaha gelen incirin kilosu 5 liraya satılıyor.

Uzun yıllardan beri köylerden gelen organik ürünleri marketinde satan Sadettin Şan, Ğurs incirinin hasadının başladığını ifade ederek her gün köylerden gelen organik incirleri müşterilerine sattığını söyledi. İncirin faydalı bir meyve olduğunu anlatan Şan, bağırsakları temizlediğin ifade etti.