Kızıltepe'nin tek kadın bilardocusu Şemşule Ertaş'tan kadınlara çağrı

Mardin'in tek lisanslı kadın bilardo sporcusu olan Şemşule Ertaş antrenman ve maç yapacak rakip kadın bilardocu olmamasından şikayetçi. Aynı zamanda bilardo hakemliği de yapan Ertaş, kadınların bilardo sporunda daha fazla yer almasını istiyor.

Kızıltepe'de yaşayan sosyoloji bölümü mezunu 26 yaşındaki Şemşule Ertaş çocukluk hayali olan bilardo sporunda Mardin'in ilk ve tek lisanslı kadın sporcusu olmanın mutluluğunu yaşıyor. Kendisinden başka bu sporla ilgilenen kadın olmayınca Ertaş, antrenmanlarını erkeklerle yapıyor. İl genelinde oynayacak kadın sporcu olmamasından şikayetçi olan Ertaş, kadınları bu spora davet ederek Mardin'de bilardo da kadın kategorisinin de açılmasını istiyor.

Bilardoya çocukluktan beri ilgi duyduğunu belirten Ertaş, "Bu tutku çocukluk hayalimdi. Bu merak olarak büyüdü bu durum. Oynayabileceğim bir ortam ve imkan yoktu. Kızıltepe'de kahvelerde oynanan bir spor olduğu için o ortamlara girebileceğimiz bir durum yoktu. Üniversiteye başladığımda bu tutkumu hayalden çıkarmış oldum. Erkek ortamında rahat edemiyorum. Kadınların bu spora ilgi duymasını istiyorum. Çünkü bu sporda şu an benden başka kadın olmadığı için antrenman yapabileceğim kimse olmuyor. Ya tek başıma yapıyorum ya da genellikle turnuvalar olduğu zaman erkeklerle oynuyorum. Bu durum beni kasıyor. Yani sadece erkeklerle ve erkeklerin olduğu ortamda tek kadın oluşumdan ötürü kasılarak oynuyorum. Bu durum beni rahatsız ediyor. Bilardoda kadınların da olmasını istiyorum. Kadınların da oynayabileceği bir ortam olsun" dedi.