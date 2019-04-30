Kızının atandığı ilde şifa buldu

Kızının ataması sonucu Denizli'den Mardin'e gelen Fatma Mutaf, kentte ilk defa gerçekleştirilen ters omuz protezi ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Kızının öğretmen atamasıyla Mardin'in yolunu tutan Fatma Mutaf, burada özel bir hastaneye başvurdu. Ortopedi uzmanı Op. Dr. Yılmaz Tutak ve ekibi tarafından yapılan ters omuz ameliyatı ile sağlığına kavuşan Denizlili Fatma Mutaf, yıllardır çektiği ağrılarından kurtuldu. Kızının öğretmen olarak Mardin'e atandığını kaydeden Mutaf, "Mardin'e geldik ve ağrılarımın dinmesi için ameliyat olmam söylendi. Yıllardan beri bu ağrıları çekiyorum. Ameliyattan sonra ağrılarım ciddi bir şekilde azaldı ve kısa süre içinde kolumu kaldırdım. Doktor Yılmaz beye teşekkür ediyorum, artık kendi işimi ve hatta saçlarımı tarayabilir hale geldim. Böyle doktorların bölgede bu tür ameliyatlar yapmaları beni çok şaşırttı" dedi.