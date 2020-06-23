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KKKA'dan hayatını kaybeden genç memleketi Mardin'de toprağa verildi

Mardin’den çobanlık yapmak için gittiği Sivas’ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden genç, memleketi Mardin’in Mazıdağı ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Mardin'den çobanlık yapmak için gittiği Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden genç, memleketi Mardin'in Mazıdağı ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.


Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Sakızlı Mahallesi'nde yaşayan B.A.(18), yaz ayları ile birlikte çobanlık yapmak için Sivas'ın Yıldızeli ilçesine gitti. Bir süre önce vücuduna yapışan keneyi kendisi çıkaran B.A, birkaç gün sonra rahatsızlandı. Yıldızeli Devlet Hastanesine götürülen B.A, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. 15 gündür KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi gören genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gencin cenazesi, köy mezarlığında ailesi ve yakınlarının gözyaşları arasında defnedildi.

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