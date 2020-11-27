Komşusunun kapattığı su tahliye yolu nedeni ile evini su basıyor

Mardin'in Yeşilli ilçesinde ikamet eden Ferit Arslan'ın evi, komşusunun su tahliye yolunu kapatması nedeni ile sular altında kalıyor.

Mardin'in Yeşilli ilçesine bağlı Ovalı köyünde yaşayan Arslan ailesinin evini, komşusunun kapattığı su tahliye yolu yüzünden su basıyor. Mağdur Ferit Arslan yağmurlu havalarda yağmur suyunun evine dolduğunu, erzaklarının kullanılamaz hale geldiğini belirterek yetkililerden yardım talebinde bulundu. Komşusunun 2 aydır su tahliye yolunu kapattığını kaydeden Arslan, "Su yolu bizim komşular tarafından kapatılmış. Belediyeye müracaat ettim, dilekçe verdim. Bizim evimizi su basıyor bizim mahsulümüz ıslanmış, telef olmuş, maddi zararlarımız olmuş. Yetkililere sesleniyorum, buraya bir el atmasını rica ediyorum. Ne sebeple kapattıklarını bilmiyorum ama mağduruz. Yağmur yağdığı zaman su birikip içeriye gidiyor. Su tahliye yolunu kapatmışlar. Suyun akışını kapatmışlar. Bırakmıyorlar su aksın gitsin, bunun açılmasını istiyoruz. Aramızda hiçbir husumet yok ama neden kapattıklarını bilmiyoruz. Un var, kepek var. 20-25 tona yakın buğday ve arpam var. O kadar ürün kullanılamaz hale geldi. Mağduruz, sorunumuzun çözülmesini istiyoruz" dedi.