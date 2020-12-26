İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Mardin’in Artuklu ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracı bariyerlere çarptığı kazada sürücü yaralandı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracı bariyerlere çarptığı kazada sürücü yaralandı.


Kaza, akşam saatlerinde Yeniyol mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.D. idaresindeki 16 ADB 77 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Haber verilmesi üzerine bölgeye, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü itfaiye ekiplerince çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü yapılan mücadelenin ardından hastaneye kaldırıldı.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.