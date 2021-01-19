Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Mardin'in Ömerli ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada baba ve kızı yaralandı.

Kaza, Ömerli - Midyat karayolu üzerinde bulunan Anıttepe Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kar yağışının etkili olduğu bölgede, Murtaza Öğdür yönetimindeki 06 DP 4682 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak taklalar atıp şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan sürücü Öğdür ile kızı yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ömerli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.