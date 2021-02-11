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Köpeği boynundan vurup kaçtılar

Mardin Midyat ilçesine bağlı Budaklı Mahallesinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler pompalı tüfekle ateş ettikleri köpeği boynundan yaraladı.

Olayı gerçekleştiren zanlılar bölgeden uzaklaştı.


Edinilen bilgilere göre, Budaklı Mahallesinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler, pompalı tüfekle köpeğe ateş açtı. Yaralı köpeği görenlerin haber vermesi üzerine Mardin Hayvanları Koruma ve Yaşatma Merkezi ekipleri sevk edildi. Yaralı köpek merkeze götürülerek tedavi altına alınırken, olayı gerçekleştiren zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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