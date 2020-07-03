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Köprünün içinde mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Mardin’in Artuklu ilçesinde köprünün içinde sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde köprünün içinde sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.


Olay, Artuklu'ya bağlı Sürgücü Mahallesi Elmabahçe mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre köy girişinde bulunan köprünün içine sıkışmış vaziyette bulunan bir köpeğin çığlıkları üzerine çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu sıkışan köpek, kurtarıldı. Temizlenen köpek daha sonra bölgeden hızla uzaklaştı.

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