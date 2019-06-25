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Koruma altındaki alaca sansar Mardin'de görüldü

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde nesli tükenmekte olan alaca sansar görüldü.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde nesli tükenmekte olan alaca sansar görüldü. 2 gün boyunca buğday tarlasında aranan alaca sansar, tarım işçileri tarafından yakalandı.


Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir tarlada görünen koruma altındaki alaca sansar tarım işçilerini şaşırttı. Kızıltepe'ye bağlı Demirci Mahallesi'ndeki buğday tarlasında tarım işçileri tarafından fark edilen hayvanı gören vatandaşlar büyük bir şaşkınlık yaşadı. Hayvanı yakalayan tarım işçileri, alaca sansarı kafese koyup Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim etti. Yetkililer, vatandaşlara bu tür hayvanlara zarar vermemeleri ve daha dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

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