Köylerde eğitim alan öğrenciler Mardin'i gezdi

Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan Mardin'de Bir Gün Projesi kapsamında Derik Kovanlı Samsung İlkokulu öğrencileri, kent merkezindeki tarihi alanları gezdi.

Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Mardin'de Bir Gün Projesi kapsamında kırsal mahallerde okuyan öğrenciler kültürel alanları hem geziyor hem eğleniyor. Konu ile ilgili bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Derik Kovanlı Samsung İlkokulu öğrenci ve öğretmenlerini makamında misafir ederek, Mardin Valisi Mustafa Yaman'ın hediyelerini takdim etti.

Öğrenciler etkinlik için Mardin Valisi Mustafa Yaman ve İl Milli Eğitim Müdürü Sarı'ya teşekkür ederek kahvaltının ardından Mardin turuna çıktı. Tarihi yerleri gezen öğrenciler Şeyh Çabuk Cami Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı, İl Eğitim Tarihi Müzesi, Kodla Mardin Merkezi, Latifiye Cami, Kasımiye Medresesi'ni gezerek bir günlük tatilin keyfini çıkardı.