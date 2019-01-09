'Kuklalar dünyasından mutlu bir eğlence' öğrencilerle buluşuyor

Mardin'de Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın karne hediyesi olan kuklalar dünyasından muhteşem bir eğlence isimli tiyatro gösterimi öğrencilerle buluşmaya başladı.

Vali Yaman tarafından öğrencilere karne hediyesi olarak sunulan kuklalar dünyasından muhteşem bir eğlence isimli tiyatro gösterime girdi. Öğrenciler. eğitici konular üzerinde durulan gösteriye katılarak keyifli vakit geçirerek eğleniyor. Tiyatro gösterimi ile ilgili bilgi veren Vali Yaman, yaz aylarında karnelerini alan öğrenciler için mahallemize havuz geldi projesinin hayata geçirerek binlerce öğrenciyi havuzla buluşturduklarını hatırlattı. Vali Yaman, "Geçen sene olduğu gibi bu senede yarı yıl tatiline girecek öğrencilere karne hediyesi olarak buz pistini faaliyete geçireceğiz. Kırsal mahallelerde okuyan minik öğrencilerimizi unutmayarak onlar içinde tiyatro gösterimini hayata geçirdik. Kuklalar dünyasından muhteşem bir eğlence isimli tiyatro gösterimi şehir genelindeki kırsal mahallelerimizde okuyan öğrencilerimizle buluşturmaya başladık. Öğrencilerimizin keyifli ve güzel vakit geçirmelerini sağlamış olacağız. Bunun yanında tiyatro gösteriminde özellikle trafik kuralları ile ilgili gösterim ise çok önemli. Öğrencilerimizi trafik kuralları konusunda eğitiyoruz. Bütçemizi hemşehrilerimiz için harcıyoruz. Şehrimizde ne ihtiyaç var ise o ihtiyaçlara göre projelerimizi hayata geçiriyoruz. Belediye olarak bütçemizi öğrencilere, gençlere, kadınlara, engellilere yani Mardinli hemşehrilerimize harcıyoruz. Daha fazla yatırım, daha fazla sosyal proje, daha fazla insana ve daha fazla hemşehrimize dokunmak suretiyle, Mardin'e daha fazla hizmet edeceğiz" dedi.