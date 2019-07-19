Mardin'de yaz Kur'an kursu öğrencilerine sağlıklı yaşam eğitimi verildi.

Mardin İl Sağlık Müdürlüğü'nce, toplumun sağlıklı beslenmesi ve hareketli yaşama teşvik edilmesi, kişisel hijyen, ağız ve diş sağlığı konularında bilgilendirilmesi ile çocuk ve gençlere yönelik sağlıklı yaşamın teşviki konularında farkındalığın arttırılması amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Bu kapsamda Mardin merkez ve ilçelerinde bulunan camilerde açılmış olan yaz Kur'an kurslarında öğrenim gören çocuklara sağlıklı beslenme, sağlıklı su tüketimi, ağız ve diş sağlığı, sağlıklı yaşam için hijyen kuralları hakkında eğitim veriliyor.

Sağlık Hizmetleri Başkanlığı'na bağlı Sağlığın Geliştirilmesi Birimi koordinasyonunda Fuat Yağcı Camisi yaz Kuran kursunda çocuklara, Dr. Hasan Tırpan ve Dr. Medine Ege tarafından, sağlıklı beslenme, sağlıklı su tüketimi, ağız ve diş sağlığı, sağlıklı yaşam için hijyen kuralları konularında bilgilendirme yapıldı.

Mardin ve ilçelerinde temmuz ile ağustos ayı boyunca sürecek etkinliklerde çocuklara ayrıca, el hijyeni, güvenlik için dikkat edilmesi gerekenler, ellerimizi yıkayalım sağlığımızı koruyalım, hareketli yaşıyorum sağlığımı koruyorum ve sağlık sözlüğüm başlıklı broşürler ile ağız diş seti, şapka ve kalemlik dağıtıldı.