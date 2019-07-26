Kur'an kursu öğrencilerine trafik ahlakı eğitimi

Mardin Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Acırlı, Çavuşlu ve Gelinkaya mahallelerindeki 800 Kur'an kursu öğrencisine, trafik kültürü ahlakı hakkında eğitim verildi.

Trafik Eğitimi Projesi kapsamında, yaz Kur'an kursu için camilere gönderilen çocuklara jandarma ekipleri tarafından trafik kültürünü, ahlakını anlatmak için eğitimler verildi.

Eğitimlerle ilgili yapılan açıklamada, çocukların her yönden yetiştirilip geleceğe hazırlanması gerektiği belirtildi. Açıklamada, eğitimin en önemli ayaklarından birinin trafik olduğu kaydedildi. Türkiye'de sosyal ve ekonomik kayıplara neden olan trafik kazalarının azaltılması için denetim ile birlikte eğitim ve öğretim çalışmasını aksatılmadan devam edeceği ifade edildi.