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Kur'an kursunda eğitim gören kadınlar sertifikalarını aldı

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Kur’an-ı Kerim kursunda 3 aylık eğitim alan kursiyerler sertifikalarını aldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Kur'an-ı Kerim kursunda 3 aylık eğitim alan kursiyerler sertifikalarını aldı.


Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bağlı Mesleki Eğitim Merkezi tarafından kadınlara yönelik Kur'an-ı Kerim'i okuma ve anlama kursu açıldı. Kursa katılan 17 kadına 3 ay boyunca elif-ba, tecvit, Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okuma ve fıkıh dersleri verildi. Merkezi Eğitim Merkezi binasında düzenlenen programla eğitimlerini başarıyla tamamlayan 17 kadın kursiyerler, sertifikalarını aldı.

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