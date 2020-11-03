Kuveyt Büyükelçisi Al-Zawawi Rektör Özcoşar ile bir araya geldi

Dr. İbrahim Özcoşar ile bir araya geldi.

Rektör Özcoşar, Kuveyt Ankara Büyükelçisini Mardin'de, üniversitelerinde ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Rektör Özcoşar, "İlk olarak geçtiğimiz günlerde vefat eden Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir el Sabah için büyükelçi nezdinde kardeş Kuveyt halkına taziyelerimi iletmek isterim. Ayrıca ülkenin yeni emiri Şeyh Nevaf Ahmed Cabir el Sabah'a da yeni görevinde muvaffakiyetler diliyorum. İki kardeş ülke arasında çok derin ve köklü ilişkiler mevcut. Biz de Mardin Artuklu Üniversitesi olarak üniversitemiz bünyesinde çeşitli dallarda Arapça programlarımızı sürdürmekteyiz. Bunlara ek olarak sağlık ve İslami finans alanlarında da benzer bir çalışma yapma düşüncemizi büyükelçi ile değerlendireceğiz. Ayrıca mevcut Arapça programlarının daha da geliştirilmesi ve El Cezeri İslam Bilim Tarihi Müzesi olarak faaliyete girmesini planladığımız Kasımiye Medresesi ile ilgili de ortak çalışmalar yapılması konusunu istişare edeceğiz" dedi.

Mardin'in kendisinde çok ayrı bir yerinin olduğunu ifade eden Büyükelçi Al-Zawawi de "Mardin'in İslam dini ve kültüründe bölge tarihinde çok müstesna bir yeri var. O yüzden Mardin bölgemiz ve medeniyetimiz için çok önemli bir şehir. Bu ziyaretimizde rektör ile ortak yapılabilecek çalışmalar konusunda bir görüşmemiz olacak. Misafirperverlikleri için kendisine ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ederim" diye konuştu.

Rektör Özcoşar, Büyükelçi Al-Zawawi'ye ziyaret anısına bir plaketin yanı sıra, editörlüğünü yaptığı iki ciltlik Artuklular kitabını takdim etti.