İhlas Haber Ajansı

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Kuyumcu cinayetinde 3 gözaltı

Mardin’de 17 Aralık’ta meydana gelen kuyumcu cinayetine ilişkin 1’i yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Mardin'de 17 Aralık'ta meydana gelen kuyumcu cinayetine ilişkin 1'i yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.


Artuklu ilçesi 1'inci Cadde üzerinde kuyumculuk yapan İbrahim Amşe'nin dükkanına gasp amaçlı giren çarşaflı soyguncu, silahını ateşleyerek İbrahim Amşe'yi öldürdü. Polisin takibi sonucunda, 1'i yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Metruk bir binada yakalanan zanlıların emniyetteki sorguları devam ediyor.

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