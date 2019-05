Kuyuya düşen at ve tayı itfaiye kurtardı

Mardin'in Midyat ilçesine kuyuya düşen at ve tay, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Midyat'a bağlı Çavuşlu Mahallesi'nde Abdulvahap Aksoy, dün at ve tayını otlatmaya bıraktı. Bir süre sonra hayvanların gelmediğini gören Aksoy, at ve tayın yanına gitti. Ortalıkta görünmeyen hayvanları aramaya çıkan Aksoy, at ve yavrusunun kuyuya düştüğünü gördü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 110 itfaiye ekipleri sevk edildi. Kepçe yardımıyla kuyunun ağzının genişletilmesi işleminin ardından hayvanlar güvenli bir şekilde bulundukları yerden çıkarıldı. Hayvanların çıkarılmasının ardından kuyu, toprakla doldurularak kapatıldı.

At ve tayın sahibi Abdulvahap Aksoy, atları otlatmaya bıraktığını ve sonrasında ise onları bir daha görmediğini söyledi. Yaptıkları aramalarda atların kuyuya düştüğünü gördüklerini belirten Aksoy, itfaiye ekiplerine haber verdiklerini, onların da hayvanları kurtardıklarını söyledi.

Midyat MARSU kepçe operatörü Mustafa Yıldırım ise, “Akşam saatlerinde at ve yavrusu Çavuşlu Mahallesi'nde kuyunun içine düştüğü ihbarını aldık. Kepçe ile olay yerine gelip kuyunun azgını genişlettik, önce hayvanlara çıkabilsinler diye bir yol yaptık sonra da kuyunun içine toprak doldurarak hayvanları güvenli bir şekilde çıkarıp sahiplerine teslim ettik. Ardından bir daha böyle bir durum olmasın diye kuyuyu toprakla doldurduk'' dedi.

Midyat İtfaiye Grup Amiri Tekin Akkurt da atın ve yavrusunun kuyuya düştüğü ihbarını aldıklarını çalışmalar sonucu hayvanları sağ olarak çıkarmayı başardıklarını söyledi.