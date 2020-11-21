Lastikten çıkan kıvılcımlar kamyonu yaktı

Olay, Mardin- Diyarbakır karayolunun üzerinde bulunan Sultan Şeyhmus köyü mevkiinde meydana geldi. Diyarbakır istikametinden Mardin istikametine seyir halinde olan bir market zincirine ait Yılmaz Ç. yönetimindeki 35 FP 203 plakalı kapalı kamyonun lastiği patladı. Lastiğin patlamasını fark eden sürücü aracı yol kenarına çekti. Patlayan lastikte çıkan kıvılcımlar araçta yangına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Araçta büyük çapta maddi meydana geldi.