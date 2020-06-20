LGS'ye giren kardeşini beklerken kaldırımda YKS'ye hazırlandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde LGS'ye giren kardeşini dışarıda bekleyen Bünyamin Bozkurt, önümüzdeki hafta gireceği YKS'ye hazırlanmak için kaldırımda test çözdü. Bozkurt, kardeşini beklerken boş boş duracağına sınavına hazırlandığını söyledi.

Kızıltepe'de yaşayan Bünyamin Bozkurt, Cumhuriyet Ortaokulunda LGS'ye giren kardeşi Yusuf'u dışarıda bekledi. Bünyamin Bozkurt, yaklaşık iki saat dışarıda bekleyeceği süreyi boş geçirmemek için hazırlandığı YKS için kaldırımda test çözdü. Kardeşini sınava getiren Bozkurt'un kaldırımda test çözmesi çevredekiler tarafında da takdirle karşılandı.

Sınavda ter döken kardeşini beklerken kendi sınavına da hazırlandığını anlatan Bünyamin Bozkurt, “Kardeşim LGS'ye girdi bugün. Ben de velisi olarak ona destek olmaya geldim. Benim de sınavım olduğu için iki saat burada boş duracağıma biraz test çözeyim onun bana artısı olur dedim. Hem ona destek olmaya geldim hem de kendi açığımı kapatmaya çalışıyorum bir yandan. Malum bizim sınava da bir hafta kaldığı için benim de çalışmam lazım” dedi.