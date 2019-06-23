İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Lüks araçları taşıyan tır devrildi

Mardin’in Nusaybin ilçesinde, Irak’a lüks araçları taşıyan tır devrildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Irak'a lüks araçları taşıyan tır devrildi.


Alınan bilgilere göre kaza, Nusaybin'e bağlı İkiztepe Mahallesi mevkiinde İpek Yolu'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen, Irak'a giden lüks cipleri taşıyan 31 R 7983 plakalı tır dorsesi devrilerek kaza yaptı. Kazada tır üzerinde bulunan lüks cipler savruldu. Bölgeye çağrılan vinçler yardımıyla devrilen tır dorsesi ve savrulan araçlar kaldırıldı.


Kazayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.