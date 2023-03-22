İhlas Haber Ajansı

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Lüks otomobille benzin istasyonuna daldı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde İpekyolu üzerinde bulunan benzin istasyonuna sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği lüks araç daldı, 3 kişi yaralandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde İpekyolu üzerinde bulunan benzin istasyonuna sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği lüks araç daldı, 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza, dün gece saatlerinde Nusaybin ilçesinde İpekyolu kenarında bulunan benzin istasyonun olduğu kavşakta meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil ile İpekyolu üzerinde seyir halindeyken çok geniş olan kavşağı son anda fark edince direksiyon hakimiyetini kaybederek benzin istasyonuna daldı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise benzin istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

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