Maganda kurşunuyla ölen çocuğun vurulma anı görüntüleri ortaya çıktı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde maganda kurşunuyla ölen Onur Başboğa'nın vurulma anına ait görüntüler ortaya çıktı. Katil zanlısı, 300 saatlik görüntünün izlenmesiyle tespit edildi.

Olay, 20 Temmuz'da Kızıltepe ilçesine bağlı Tepebaşı Mahallesi'nde yaşandı. Bakkaldan ekmek alan 12 yaşındaki Onur Başboğa, eve dönüş yolunda alnına isabet eden ‘yorgun mermi' sonucu ağır yaralandı. Başındaki kurşunla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Başboğa, 4 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Küçük çocuk, ailesi ve yakınları tarafından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Mardin İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut'un talimatıyla; Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleriyle Kızıltepe İlçe Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin katılımıyla özel bir ekip oluşturuldu. Yürütülen ortak çalışmada Onur Başboğa'nın hayatını kaybettiği bölgedeki 200 güvenlik kamerasının kaydettiği yaklaşık 300 saatlik görüntü, saniye saniye incelendi.

Uzmanlardan bilimsel görüş de alan özel ekip, silahın yaklaşık 1.8 kilometre uzaklıktan ateşlenmiş olabileceği bilgisine ulaştı. Polis, küçük çocuğun hayatını kaybettiği bölgeyi, bu bilgi üzerine mercek altına aldı. Silahın, Onur Başoğlu'nun vurulduğu yere yaklaşık 1.4 kilometre uzaklıktaki bir düğün salonu önündeki açık alandan ateşlendiği tespit edildi. Düğüne katılan 8 kişinin, sırf eğlence için havaya ateş ettiği belirlendi.

Düğün salonunun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerden tek tek tespit edilen söz konusu şüphelilere ait 9 milimetre çapındaki 8 adet tabancaya el konulup, balistik incelemesi yapıldı. Küçük çocuğun hayatını kaybettiği ‘yorgun mermi'nin ateşlendiği silahın da 22 yaşındaki Mahmut Aras'ın silahından çıktığı tespit edildi. Zanlı, evine düzenlenen şok baskınla kıskıvrak yakalandı. Aras, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.