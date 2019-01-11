Mahalle konaklarında kadınlar meslek ediniyor

Mardin'in Artuklu İlçe Belediyesinin kadınlara yönelik uygulamaya koyduğu başarılı projeler arasında bulunan 'Mahalle Konakları' projesinde Ortaköy Mahallesinde yaşayan kadınlar hem meslek ediniyor hem de aile bütçesine katkıda bulunuyor.

Artuklu Belediyesi tarafından ilki İstasyon Mahallesinde kurularak hayata geçirilen, ikincisi ise Yenişehir ve Ortaköy Mahallesinde hizmete giren proje mahalle sakinleri tarafından büyük ilgi görüyor. Ortak akıl ile vatandaşların beklentilerini yerine getiren projelere hayat veren Artuklu Belediyesi, mahalle konakları projesiyle de mahallelerin kültürel, sanatsal ve mesleki anlamda gelişmesine katkı veriyor. Ortaköy Mahallesinde yaşayan 16 yaşından büyük genç kız ve kadınların büyük ilgi gösterdiği mahalle konağında 7 eğitmen tarafından 209 Ortaköylü kursiyere aşçılık, geleneksel kıyafet tasarımı, el sanatları ve becerisiyle birlikte, kuaförlük ve cilt bakımı ve uygulamasının yanı sıra okuma-yazma kursları veriliyor. Genç kadın kursiyerlerin kişisel gelişimlerine büyük katkı veren kursların büyük ilgi görmesi Artuklu Belediye Başkan Vekili de olan Kaymakam Şakir Öner Öztürk tarafından da memnuniyetle karşılandı. Öztürk, belediye olarak daha önce Artuklu merkez Yenişehir Mahallesi ile İstasyon Mahallesinde de açtıkları mahalle konağı projesinde açmış oldukları her bir konağın bulunduğu mahallenin sakini kadınlar tarafından ilgiyle karşılandığını, aynı ilginin Ortaköydeki konakta da görünüyor olmasının memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Öztürk, “Yenişehir, İstasyon ve Ortaköy Mahallelerinde hayata geçirdiğimiz mahalle konakları projemiz; bu mahallelerde bulunan birçok genç kız ve kadınımız mesleki bilgi ve beceri kazandırdı. Ortaköyde 209 genç kız ve kadın kursiyerimiz 7 farklı alanda hem meslek öğrendi hem de kişisel gelişim ve beceri kazandı. Kursiyerlerimiz arasında okuma yazma kursuna devam eden kursiyerlerimiz de azımsanmayacak kadar fazla. Belediye olarak yaptığımız bu çalışmaların temel gayesi yaşanabilir ve mutlu insanların yaşadığı bir Artuklu inşa etmektir” diye konuştu.

Mahalle Konaklarında kursiyer kadınlar kişisel gelişim ve mesleki eğitim edinirken, yanlarında getirdikleri çocuklarının ise konak bünyesindeki oyun parkında oyun oynayarak zaman geçirmeleri dikkat çekiyor.