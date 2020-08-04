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Malatya depremi Mardin'de de hissedildi

Merkez üssü Malatya’nın Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde meydana gelen deprem Mardin ve ilçelerinde şiddetli bir şekilde hissedildi.

Merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde meydana gelen deprem Mardin ve ilçelerinde şiddetli bir şekilde hissedildi.


AFAD, saat 12.37'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem Mardin ve ilçelerinde de hissedildi. Depreme Kızıltepe'de bir kırtasiye dükkanında yakalanan Bedrettin Yıldız, "Kırtasiyeye geldim. Bilgisayar üzerinden çıktı almaya gittim. O esnada tam oturuyorken beşik gibi sallandım" dedi.

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