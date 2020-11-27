Malazgirt Şuurunda Gençlerle Geleceğe Umutla Projesi hayata geçiyor

Mardin'de Artuklu 1070 Eğitim ve Kültür Derneği tarafından hazırlanan Malazgirt Şuurunda Gençlerle Geleceğe Umutla Projesinin protokolü imzalandı.

Mardin'de Artuklu 1071 Eğitim ve Kültür Derneği tarafından hazırlanan Malazgirt Şuurunda Gençlerle Geleceğe Umutla adlı proje protokolü İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Artuklu 1071 Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Murat Kırmızıoğlu tarafından imzalandı. Projede, farklı mekan ziyaretleri, tiyatrolar, satranç turnuvaları gibi birçok etkinlik yer alıyor.