Mardia Mall'da Covid-19 uygulaması başladı

Ülkede her geçen gün aşı olan kişi sayısı artarken, alışveriş merkezlerinde kurulan aşı stantlarında aşılama çalışmaları hız kazandı. Alışverişe gelen müşteriler rahatlıkla aşı olabiliyor. Bu kapsamda Herkesi aşı olmaya davet eden Halk Sağlığı Başkanı Uzman Dr. Cihat Adın, ‘'Mardin ilimizde 25 Haziran tarihi itibariyle 175 bin doz aşı uyguladık. Bugün itibariyle aşı hakkı tanımlanan 18 yaş üstü vatandaşlarımıza en hızlı şekilde aşı uygulayabilmek için Mardian Mall Avm'de ‘Aşı Uygulama Ünitesini' aktif hale getirdik. Vatandaşlarımız burada randevusuz ve güvenli bir şekilde aşılarını yaptırabilirler'' dedi.

Covid-19 aşı uygulaması başlattıklarını belirten alışveriş merkezi genel müdürü Mahmut Yıldızhan, "İlklerin tek adresi olan Mardian Mall'da Mardin İl Sağlık Müdürlüğü ekipleriyle yapılan ortak çalışma sonucu Covid-19 aşı uygulaması başladık. Aşı hakkı olan tüm T.C vatandaşları randevusuz bir şekilde kimlikleriyle birlikte Covid-19 aşısını zemin katta oluşturulan aşı alanında aşı talep formunu dolduran personel ve ziyaretçilerimize sağlık ekipleri tarafından aşı uygulaması yapılmaktadır. Bu uygulamayla birlikte zaman tasarrufu sağlanarak aşılamada personel ve müşterilerimizden güzel dönüşler aldık'' diye konuştu.