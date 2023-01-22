Mardian Mall avm' de sömestr heyecanı

Mardin'de; Mardian Mall AVM, yarıyıl tatili etkinlikleri çerçevesinde çocuklar için dolu dolu eğlenceye ev sahipliği yapacak.

Keyifli sömestr etkinliklerinin yanı sıra yarıyıl tatilini kazançlı ve bol sürprizli hale getiren Mardian MALL Alışveriş Merkezi, çocuklara sömestr da bol bol eğlence sunuyor. 1750 metre kare çocuk eğlence merkezi, 2000 metre karelik bowling salonun yanında ayrıca 9 gün boyunca sürecek ücretsiz çocuk aktiviteleri ile sömestir tatilinde de Mardinin tek adresi olmayı hedefliyor.

Çocukların kişisel ve fiziksel gelişimine yardımcı olan, hayal güçlerini destekleyen etkinliklere yer veren Mardian Mall alışveriş merkezi, çocuk ziyaretçileri için birbirinden eğlenceli, öğretici organizasyonlar ile sömestr tatiline hazırlandı. Sömestr tatilinin ilk gününde çocuk ziyaretçilerine sevilen kahramanlarından Kral Şakir ve Arkadaşlarına etkinlik alanında kapılarını açacak olan alışveriş merkezinde sömestr heyecanı tatil bitene kadar devam edecek.