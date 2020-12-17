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Mardian Mall AVM'de HES kodu denetimi eksiksiz uygulanıyor

Mardin’in en büyük alışveriş merkezi olan Mardian Mall AVM, korona virüs tedbirleri kapsamında girişte HES kodu denetimlerini eksiksiz bir şekilde uyguluyor.

Mardin'in en büyük alışveriş merkezi olan Mardian Mall AVM, korona virüs tedbirleri kapsamında girişte HES kodu denetimlerini eksiksiz bir şekilde uyguluyor.


Mardin'in Artuklu ilçesinde kısa bir süre önce faaliyete giren ve ‘TSE Korona Virüs Güvenli Hizmet Belgesi' alan Mardian Mall AVM'de korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan HES kodu sorgulaması eksizsiz uygulanıyor. Mardian Mall Temizlik ve Proje Müdürü Merthan Bakıroğlu, alışveriş merkezi olarak gelen müşterilerin sağlığını ve güvenliğini korumakla yükümlü olduklarını, bu nedenle içeri giren bütün ziyaretçilerin HES kodlarının tek tek sorgulandığını söyledi. Bakıroğlu, "Mardian Mall AVM olarak gelen ziyaretçilerimizin sağlığını ve güvenliğini korumakla yükümlüyüz. Bu nedenle içeri giren bütün ziyaretçilerimizin HES kodlarını tek tek sorguluyoruz. Onların AVM'ye giriş ve çıkışlarını güvenli bir şekilde sağlıyoruz. Aynı zamanda AVM'de çalışanların ve işletme sahiplerinin hepsinin toplu olarak HES kodları tarafımızdan sorgulanarak öyle işe başlamaları sağlanmakta. Mardian Mall AVM'de sağlığınız bize emanet" dedi.


AVM müşterilerinden Bedevi Sincar ve Kübra Dora yapılan HES kodu uygulaması ve dezenfekte işlemlerinden memnun olduklarını belirtti.

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