Mardian MALL AVM'de imza günü

Mardin'de, 7'den 70'e herkesin çok sevdiği karakterlerden biri olan Kral Şakir'in yazarı, animasyon yapımcısı, karikatürist, Varol Yaşaroğlu; Kral Şakir serisine ait yeni kitabının imza gününde Mardian MALL D&R'a konuk oldu.

Kral Şakir hayranı miniklerin yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını belirten Mardian MALL Pazarlama Müdürü Dilber Ecevit, “Yazarımız imza gününde Kral Şakir'le ilgili merak edilen soruları yanıtlayıp miniklerle mini sohbet ve fotoğraf çekimi gerçekleştirdi” dedi.

Mardian MALL Alışveriş merkezi olarak faaliyete başladıkları günden bugüne birçok kültür sanat etkinliklerine imza attıklarını dile getiren Ecevit, 2023 yılında da bir çok etkinliklere imza atacaklarını aktardı.