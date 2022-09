Mardian Mall konser ile 2. yıl dönümünü kutladı

Her hafta farklı aktivitelerle de ziyaretçilerini ağırlayan Mardian Mall Alışveriş Merkezi, misafirlerini sürpriz etkinlikler ve konserlerle karşılamaya devam edecek. Mardian Mall Alışveriş Merkezi Müdürü Mahmut Yıldızhan; "19 Eylül 2020 tarihinden bugüne her ihtiyaca yönelik mağazalarımız, çeşit çeşit lezzetlerimiz, milyonları gülümseten kampanyalarımız, eğlendiren ve öğreten atölyelerimiz ile ziyaretçilerimize sürprizler sunmaya devam ediyoruz. Amacımız kaliteli hizmet anlayışımızı kaliteli aktivitelerle desteklemek her defasında unutulmaz olup ziyaretçi sayımızı daha yukarı çekmektir. Müşterilerimizle olan bağımızı daha da kuvvetlendirmek için 2. yılımızı ziyaretçilerimizle birlikte konserlerle kutluyoruz" dedi.

Hayranlarının heyecanlı bekleyişinin ardından sahneye çıkan Türk rap şarkıcısı Eypio sevilen şarkılarını seslendirdi. Yüzlerce izleyicisi hep bir ağızdan sanatçıya eşlik etti.