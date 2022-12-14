Mardian Mall'da düzenlenen konsere yoğun ilgi

Mardian Mall'ın geçtiğimiz akşam Ayna grubunun verdiği konser yoğun ilgi gördü.

Mardin'in etkinliklere doymayan AVM'si olarak akıllarda yer edinen Mardian Mall, vatandaşlara coşkulu bir akşam yaşattı. Ayna grubunu konuk eden Mardian Mall vatandaşların yoğun ilgisini gördü. Gençlerin coşkulu akşamına aileler de eşlik ederken AVM'de konserin düzenlendiği alan doldu taştı, bazı vatandaşlar konsere AVM'nin balkonlarından eşlik etti. Katılımın ücretsiz olduğu konserde vatandaşlar Ayna grubunun birçok şarkısına eşlik ederek keyifli anlar yaşadı.