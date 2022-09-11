Mardian Mall'da okula dönüş heyecanı başladı

Prestijli markaları, seçkin lezzet noktaları ve eğlence alanlarıyla 7'den 70'e herkes için kesintisiz yaşamın merkezi olan Mardian Mall Alışveriş ve Yaşam Merkezinde okula dönüş alışveriş başladı.

9-18 Eylül tarihleri arasında alışveriş merkezine gelen ebeveynler, aynı gün içinde yaptıkları 300 TL'lik alışverişin fişleri ile kampanya alanındaki çevir-kazan ile şanslarını deneyecekler. Kampanyaya katılıp hediye çarkını çeviren çocuklar özel tasarım okul çantası, kırtasiye seti, sinema bileti, eğlence yüklü kartlar, geri dönüşümlü kalem kutusu seti hediyelerinden birini kazanma şansına sahip olacak.

Ayrıca 2 yıl etkinlikleri çerçevesinde okul alışverişlerinin yanında 09-18 Eylül tarihleri arasında hafta sonu transformers robotlar hayranlarıyla buluşurken aynı zamanda hafta içinde ise 'Masal Ağacı' etkinliği ile çocukluğun unutulmazları arasında bulunan masallarla buluşuyor. 'Masal Ağacı'nın anlattığı birbirinden güzel hikayelerle çocuklar, hayal dünyasını genişletip eğitici bir rol üstleniyor. Alışveriş ve eğlencenin bölgedeki tek adresi Mardian Mall ziyaretçilerine konforlu ve eğlenceli bir alışveriş deneyimi sunmaya devam ediyor.