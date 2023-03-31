Mardian MALL'da Ramazan coşkusu

Alışverişi sosyal yaşamın kalbine taşıyan ve açıldığı günden bu yana alışverişin yanı sıra renkli etkinlikleriyle de Mardin ve bölgenin buluşma noktası olan Mardian MALL, ziyaretçilerine Ramazan'a özel etkinlikler sunuyor.

İftarda, Türk ve dünya mutfağının birbirinden lezzetli seçeneklerini sunan restoranları ile hizmet veren AVM, iftar sonrası da ziyaretçilerini birbirinden eğlenceli etkinliklerde ağırlamaya devam ediyor.

Seçkin restoranları ile iftar keyfi yapmak isteyenleri ağırlayan mekan, Ramazan ayının vazgeçilmez etkinliklerini de iftardan sonra ziyaretçileriyle buluşturuyor. Fasıl, Meddah, Karagöz-Hacivat, Aşuk Maşuk, Külhanbey beyi, semazen ve Ortaoyunu etkinlikleriyle iftar saatinin ardından ziyaretçilerinin buluşma noktası olacak.

Etkinlikler hakkında bilgi veren Mardian MALL Pazarlama ve Halkla ilişkiler Müdürü Dilber Ecevit, “Ailelerin çocukları ile birlikte eğlenecekleri programlar hazırladık, her gün saat 20.00'da başlayan etkinliklerimiz saat 21.30'a kadar devam edecek, Hacivat-Karagöz gösterisi, tasavvuf müziği dinletisi gibi etkinliklerle ramazan ayının coşkusu ve keyfini ziyaretçilerimize yaşatacağız” dedi.