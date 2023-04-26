Mardin 1 milyon turist ağırlamayı hedefliyor

Mardin'de oteller Ramazan Bayramı'nın sömestir tatili ile birleştiği tatili yüzde 95 doluluk oranıyla kapatırken, 2023 yılında 1 milyon konaklamalı turistin kenti ziyaret etmesi hedefleniyor.

Tarihi yapıları ve göz alıcı mimarisi ile yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olan Mardin'de oteller, Ramazan Bayramı ve sömestir tatillerinde yüzde 95 doluluk oranına ulaştı. Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Gürgör, 3 günlük bayram ve okulların bir haftalık ara tatilinde kente yaşanan turist akınının turizm sektörünün yanı sıra tüm paydaşların yüzünü güldürdüğünü belirterek, “Türkiye'de ve yurt dışında Mardin'in hem tarihi dokusunu hem evlerini hem de konaklarını görmek isteyen milyonlarca vatandaşımız, 9 günlük tatili fırsata çevirdi. Mardin'e gelen insanlar mutlu bir şekilde geri döndü” dedi.

Hoşgörü kentinde 2022 yılında 600 bin ile 700 bin arasında turist konakladığını belirten Güngör, “2022 yılında giriş çıkışlarımız 1 milyonu aştı. 2023 yılındaki

beklentimiz ise 1 milyon konaklama ve 2 ile 3 milyon giriş çıkıştır. 6 Şubat'ta Türkiye'de bir felaket yaşandı. Felaketten dolayı tüm rezervasyonlarımız iptal oldu. Deprem bölgesindeki yakın illerden gelen depremzedelerimizi misafir ettik. Yurtlar hazırlanıncaya kadar otellerimizde misafir ettik. GAP turlarımızın çoğu iptal oldu. Çünkü turlar Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş gibi illerden sonra Mardin'e geliyordu. Ama Allah'a şükür turlarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Hem kara hem hava yoluyla gelen misafirlerimiz rakamsal olarak çok iyi. Mardin hafta sonları dolup taşıyor. İnşallah diğer şehirlerimiz biran önce toparlandıktan sonra GAP turlarımız devreye girip, bölgemiz turizmdeki yerini korumaya çalışacaktır” şeklinde konuştu.