İhlas Haber Ajansı

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Mardin 1969 Spor sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3.

Lig 3. Grup'ta mücadele edecek olan Mardin 1969 Spor sezon hazırlıklarını sürdürüyor.


Kırımızı- Lacivertli takım 2021-2022 sezonu hazırlıklarını 21 Kasım Şehir Stadında devam ediyor. Sabah antrenmanına teknik direktör Seyithan Özdaş yönetiminde başlayan futbolcular düz koşu, açma germe hareketleri yaptı. 5'e 2 topla gruplar halinde oynayan futbolcular ardından istasyon hareketleriyle idmanı sonlandırdı.


Mardin 1969 Spor 4 Eylül Cumartesi günü saat 15.30'da Modafen'i ağırlayacak.

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