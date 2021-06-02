Mardin 2. Organize Sanayi Bölgesinde yatırımlar başlıyor

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ın başkanlığında Mardin 2.Organize Sanayi Bölgesi değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Mardin'in istihdam, kalkınma ve ekonomisine ciddi katkı sağlayacak olan Mardin 2. Organize Sanayi Bölgesine yatırım yapmak isteyen girişimcilerin yoğun talepleri ve çalışmaların son durumunu değerlendirmek üzere Vali Demirtaş'ın başkanlığında toplantı düzenlendi. Vali Demirtaş, gıda, tekstil, plastik, makine, kimya, elektrik, medikal ve sağlık sektörlerinde yerli ve yabancı yatırımcıların gözdesi konumda olan Mardin 2. Organize Sanayi Bölgesinde 72 parsel üzerinde fabrika, okul ve çağrı merkezinin kurulması için planlanan çalışmaları onayladı.

Kısa sürede fabrikaların kurulması için ilk kazmaların vurulacağını müjdeleyen Vali Demirtaş, “Şehrimizin ekonomisini güçlendirecek ve istihdam olanaklarını artıracak çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Mardin 2. Organize Sanayi Bölgemize girişimcilerin olan ilgisi memnuniyet verici düzeyde. Mardin'imizin ekonomisini ileri düzeye taşıyacak yerli ve yabancı yatırımcıların başvurularını büyük bir titizlikle değerlendiriyoruz. Yapılacak fabrikaların, çağrı merkezi ile nitelikli iş gücünü yetiştirmek ve gençlerimizin istihdam edilebilirliğini kolaylaştırmak amacıyla Mesleki ve Teknik Eğitim Lisesinin kurulması için çalışmaların başlanmasına karar verdiğimizi hemşehrilerimize müjdelemek isterim. 40 yatırımcımızın başvuru ve değerlendirme süreçleri de devam ediyor. İşsizlik sorunu ortadan kalkmış ve sanayiyle anılan bir şehir oluşturmak için devletimizin destekleriyle tüm paydaşlarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi.

Toplantıya Vali Demirtaş'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Emre Öztürk, Mardin 2. OSB Müdürü Mahmut Acay ve diğer ilgililer katıldı.